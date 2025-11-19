На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На ВДНХ открылась выставка «Образ Москвы в русском искусстве»

Гости выставки Русского музея на ВДНХ могут увидеть торговую жизнь Москвы
ВДНХ

На ВДНХ открылась выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Экспозиция посвящена торговой, ремесленной и промышленной жизни столицы и охватывает период с XVII по XX век. Она демонстрирует, как менялся облик деловой Москвы на протяжении столетий.

Одним из ключевых экспонатов стала картина Жерара Делабарта «Вид Красной площади в Москве». На полотне — торговые ряды, купцы и извозчики XVIII века, передающие атмосферу экономического центра города того времени.

Историческую линию продолжает работа Аполлинария Васнецова «Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века», погружающая зрителя в повседневную жизнь московских ремесленников и торговцев.

Будни малого бизнеса XX века представлены в картине Юрия Пименова «Обыкновенное утро». На ней изображена девушка, моющая витрину кафе. В свою очередь, индустриальный образ столицы раскрывается в произведении Эдуарда Браговского «Москва трудовая» — на полотне дымные трубы заводов и мощная архитектура промышленных районов.

Выставка подчеркивает, что предпринимательство всегда было неотъемлемой частью жизни Москвы. Проект открывает новое измерение в восприятии исторического облика столицы, показывая, как экономические процессы находили отражение в русском искусстве.

Экспозиция организована Государственным Русским музеем совместно с правительством Москвы, столичным Департаментом культуры и ВДНХ. Посетить выставку можно ежедневно, за исключением понедельника.

