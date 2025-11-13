Депутат Госдумы назвал себя борцом за права курильщиков

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев в беседе с «Ридусом» заявил, что его предложение запретить продажу табака лицам, родившимся после 2017 года, — не готовая законодательная инициатива, а приглашение к обсуждению. Он подчеркнул, что не собирается ущемлять права граждан и понимает, что такие решения требуют общественного консенсуса.

«Кроме того, я, возможно, являюсь единственным в России депутатом, который борется за права курильщиков. Я требую, чтобы табачные корпорации раскрыли полный состав сигарет. Они обязаны это сделать в рамках закона», — отметил парламентарий.

Он также напомнил, что запрет на продажу табачных изделий гражданам, родившимся после определенного года, обсуждается более чем в двух десятках парламентов мира.

С соответствующим предложением Хамзаев обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. В своем письме он выразил мнение, что необходимо продолжить работу по сохранению здоровья будущих поколений, ограждая их от уже признанных угроз.

Ранее на Мальдивах запретили продажу сигарет лицам, родившимся после 2007 года.