Коллега убил женщину и ее дочь и больше года хранил тела в холодильнике в квартире брата

В Австрии тела пропавших матери и ребенка обнаружили в холодильнике у ее коллеги

В австрийском Тироле спустя более года после пропажи мать и дочь обнаружили в холодильнике. Об этом сообщает Krone.at.

По данным издания, 34-летняя мать из Сирии и ее десятилетняя дочь исчезли из своей квартиры в июле 2024 года. Один из ее коллег, 55-летний австриец, рассказал, что женщина отправилась в Турцию к родственникам.

Однако позже выяснилось, что пропавшая не взяла с собой телефон. Устройство с тех пор никто не включал, а в соцсетях сирийка якобы отправляла только сообщения о расторжении договора и другие подобные. С близкими она не общалась.

После длительного расследования выяснилось, что 55-летний коллега вместе с братом убили женщину и ее дочь. Они купили два морозильника, в которые поместили тела и привезли в квартиру второго мужчины. При этом трупы были спрятаны за перегородкой из гипсокартона.

В августе текущего года мужчину арестовали и спустя время после этого электричество отключили. На данный момент останки находятся в стадии разложения, поэтому специалистам сложно выяснить, каким образом братья расправились с матерью и ребенком.

Какие именно отношения связывали 55-летнего мужчину и сирийку, неизвестно, но сообщается, что они были «сложными».

Ранее мужчина 30 раз ударил жену ножницами из ревности.