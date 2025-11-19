На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Коллега убил женщину и ее дочь и больше года хранил тела в холодильнике в квартире брата

В Австрии тела пропавших матери и ребенка обнаружили в холодильнике у ее коллеги
true
true
true
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В австрийском Тироле спустя более года после пропажи мать и дочь обнаружили в холодильнике. Об этом сообщает Krone.at.

По данным издания, 34-летняя мать из Сирии и ее десятилетняя дочь исчезли из своей квартиры в июле 2024 года. Один из ее коллег, 55-летний австриец, рассказал, что женщина отправилась в Турцию к родственникам.

Однако позже выяснилось, что пропавшая не взяла с собой телефон. Устройство с тех пор никто не включал, а в соцсетях сирийка якобы отправляла только сообщения о расторжении договора и другие подобные. С близкими она не общалась.

После длительного расследования выяснилось, что 55-летний коллега вместе с братом убили женщину и ее дочь. Они купили два морозильника, в которые поместили тела и привезли в квартиру второго мужчины. При этом трупы были спрятаны за перегородкой из гипсокартона.

В августе текущего года мужчину арестовали и спустя время после этого электричество отключили. На данный момент останки находятся в стадии разложения, поэтому специалистам сложно выяснить, каким образом братья расправились с матерью и ребенком.

Какие именно отношения связывали 55-летнего мужчину и сирийку, неизвестно, но сообщается, что они были «сложными».

Ранее мужчина 30 раз ударил жену ножницами из ревности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами