На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина 30 раз ударил жену ножницами из ревности

В США мужчина заколол ножницами жену, заподозрив ее в неверности
true
true
true
close
Brazos County Jail

Американец нанес жене 30 ударов ножницами, пока она умоляла сохранить ей жизнь. Об этом сообщает Mirror.

В июне 2023 года 47-летний Брайан Джатсон из Техаса заподозрил свою жену Шерри в измене и решил расправиться с ней. Он семь часов ехал домой, где в тот момент, кроме женщины, находились лишь двое детей. Позже один из сыновей Джатсона позвонил в экстренные службы и сообщил, что отец расправился с мачехой.

На место выехали полиция и скорая. Однако медики были бессильны, женщина получила несовместимые с жизнью травмы — муж душил ее и заколол ножницами. После этого мужчина принял душ, чтобы смыть кровь, и покинул место преступления. Когда Джатсона задержали, он признался в содеянном. Мужчина не смог вспомнить, сколько раз ударил Шерри, но помнил, как она молила о пощаде.

13 ноября суд приговорил Джатсона к пожизненному заключению.

Ранее мужчина отравил цианидом жену, которая пыталась с ним развестись.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами