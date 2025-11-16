Мужчина 30 раз ударил жену ножницами из ревности

Американец нанес жене 30 ударов ножницами, пока она умоляла сохранить ей жизнь. Об этом сообщает Mirror.

В июне 2023 года 47-летний Брайан Джатсон из Техаса заподозрил свою жену Шерри в измене и решил расправиться с ней. Он семь часов ехал домой, где в тот момент, кроме женщины, находились лишь двое детей. Позже один из сыновей Джатсона позвонил в экстренные службы и сообщил, что отец расправился с мачехой.

На место выехали полиция и скорая. Однако медики были бессильны, женщина получила несовместимые с жизнью травмы — муж душил ее и заколол ножницами. После этого мужчина принял душ, чтобы смыть кровь, и покинул место преступления. Когда Джатсона задержали, он признался в содеянном. Мужчина не смог вспомнить, сколько раз ударил Шерри, но помнил, как она молила о пощаде.

13 ноября суд приговорил Джатсона к пожизненному заключению.

