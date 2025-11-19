Владелец слепого и глухого пса получил компенсацию за выстрел полицейского в животное

Хозяин слепого и глухого пса получил $500 тыс. после выстрела офицера в питомца

В США владелец слепого и глухого пса получил компенсацию после того, как полицейский выстрелил в питомца, пишет Daily Mail.

Владелец слепого и глухого пса по кличке Тедди получит компенсацию в размере $500 тысяч от города Стерджен, штат Миссури, после того как полицейский выстрелил в питомца. Инцидент произошел, когда Тедди сбежал со двора своего хозяина. Сосед, на чью территорию забрела собака, вызвал полицию, чтобы помочь найти владельца животного.

Кадры с нательной камеры офицера показали, как он в течение нескольких минут безуспешно пытался поймать пса с помощью шеста, после чего выстрелил в него.

«Моя собака была совершенно слепой и абсолютно глухой. Она представляла угрозу вам или кому-либо другому?» — спрашивал потрясенный хозяин у полицейского.

Офицер в ответ утверждал, что не знал о состоянии собаки. Возмущение жителей привело к отставке мэра Кевина Абрахамсона, который изначально защищал действия полицейского. Новый мэр отстранил Вудсона от должности

Адвокаты хозяина собаки подали иск, утверждая, что город никогда не обучал офицеров правильному обращению с животными. В итоге местные власти согласились урегулировать дело, выплатив $500 тысяч.

«Мистер Хантер рад, что это дело закрыто, но ничто и никогда не вернет его Тедди», — заявили представители владельца собаки.

Ранее в США маленькая собака спасла семью из горящего дома.