Ряд афганцев согласились на денежные выплаты в обмен на разрешение въехать в Германию

МВД: лишь 62 афганца согласились на денежные выплаты вместо въезда в Германию
Личный архив Святослава Каверина

Лишь 10% граждан Афганистана (62 человека), которые ранее получили приглашений властей Германии, приняли предложение получить денежные выплаты в обмен на отказ от въезда. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на МВД ФРГ.

В ведомстве отметили, что находятся в контакте с теми афганцами, кто еще не определился со своим решением.

Правительство Германии ранее в обмен на отказ от въезда на германскую территорию предложило деньги многим афганцам, которые получили разрешение на прием в стране в рамках гуманитарных программ и несколько месяцев и даже годы ждут в Пакистане возможности отправиться в Европу. Всего таких, по данным агентства, около 1,9 тыс. человек.

В начале августа 2021 года движение «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В течение двух недель граждан стран Запада и сотрудничавших с ними местных жителей активно эвакуировали. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

Ранее в Афганистане женщин обязали носить паранджу для посещения больниц.

