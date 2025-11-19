Все скульптуры «Музеона» пройдут тщательное обследование реставраторов

Специалисты проведут полную диагностику скульптур в столичном парке искусств «Музеон», сообщил агентству городских новостей «Москва» заведующий отделом реставрации каменной скульптуры Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий Котов.

По его словам, они определят оптимальные методы сохранения скульптур. Он напомнил, что в ноябре в рамках учетно-фондовой закупочной комиссии реставраторы центра Грабаря и Государственной Третьяковской галереи провели осмотр более 300 скульптур, находящихся в открытой экспозиции парка.

«Результат осмотра показал, что большинство памятников нуждается в профилактической и консервационной реставрации. Что касается самих скульптур, на них имеются стойкие поверхностные загрязнения, также активные биологические наслоения (мхи, лишайники), кроме того, множественные механические повреждения», — отметил Котов.

Он уточнил, что особую тревогу вызывают мелкие осыпи, отслоения основы и локальные трещины, преимущественно в основаниях скульптур и в местах прилегания к постаментам. Причиной стало длительное воздействие атмосферных факторов.

«Нас особенно беспокоит состояние постаментов – под многочисленными слоями поздней штукатурки могут скрываться серьезные разрушения. Тщательное обследование позволит оценить масштаб возможных внутренних повреждений. Для проведения детального анализа и последующих работ часть скульптур будет перемещена в закрытые мастерские», — добавил эксперт.

По его словам, это стандартная музейная практика, обеспечивающая идеальные условия для изучения и восстановления объектов культурного наследия.

Котов подчеркнул, что комплексная диагностика станет основой для разработки индивидуальных планов реставрации каждого памятника.

Ранее столичный департамент культуры сообщал, что в парке искусств «Музеон» приведут в порядок арт-объекты, расположенные под открытым небом. На обследование и реставрацию вывезут 80 из них.