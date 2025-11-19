На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Воробьев навестил бойцов СВО в санатории «Солнечногорский»

Андрей Воробьев: инфраструктура важна для эффективной реабилитации
Пресс-служба правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил бойцов СВО, которые проходят реабилитацию в санатории «Солнечногорский», сообщает пресс-служба правительства региона.

Воробьев отметил, что реабилитационные центры в Подмосковье очень востребованы.

«Мы стараемся, чтобы в Подмосковье наши защитники чувствовали внимание и поддержку. Важную роль в организации эффективной и комфортной реабилитации играет инфраструктура. В санатории «Солнечногорский» созданы условия для активного отдыха, а первые этажи двух жилых корпусов обустроены для маломобильных гостей», — сказал он.

Один из бойцов, командир взвода Сергей, рассказал губернатору, как проходит его лечение после ранения во время штурмовых действий в зоне СВО.

«С апреля восстанавливаюсь. В Подольске провели операцию – удалили часть осколков. И вот уже неделю я нахожусь в Солнечногорске. Прохожу все процедуры, какие тут есть – ванны, ЛФК, посещаю бассейн, тренажерный зал, психотерапевта. Здесь очень высококлассные специалисты, даже не ожидал такой уровень», — рассказал он.

Всего санаторий рассчитан на 400 мест. Восстанавливаться бойцам помогают 35 врачей и 72 медицинские сестры. Также «Солнечногорский» оснащен современной техникой, включая массажное и физиотерапевтическое оборудование, аппараты для электротерапии и другие.

«Мы не перестаем работать над тем, чтобы улучшались условия пребывания военнослужащих. Год назад капитально отремонтировали один из корпусов, два отделения для приема маломобильных граждан. Сейчас у нас везде имеются пандусы для пациентов на колясках», — отметила начальник клинического санатория «Солнечногорский» Людмила Волошина.

