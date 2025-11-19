На Северском участке фронта 6-я отдельная гвардейская казачья Лисичанская мотострелковая бригада имени Матвея Платова участвует в боях за Северск, несколько бригад донских казаков ЛНР уже зашли на окраину города. Об этом сообщил атаман Луганского казачьего округа, советник главы ЛНР Владимир Полуполтинных в Telegtam-канале «Первый казачий».

Он добавил, что также представители Луганского казачьего округа подготовили все необходимые документы для официального вхождения во Всевеликое войско Донское.

Ранее сообщалось, что официальное воссоединение Луганского казачьего округа с войском произойдет 22 ноября в Новочеркасске в ходе Большого круга войска.