Топ-менеджер Rambler&Co рассказал о перспективе профессии журналиста

Андрей Цыпер: в эру ИИ необходимо научиться быстро отличать эксклюзив от фейков
Пресс-служба факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова

Искусственный интеллект создал уникальные возможности — ИИ сильно упрощает работу в самых разных отраслях, в том числе в медиа. Во многом профессия журналиста связана с необходимостью выдавать первыми эксклюзивные новости, и сейчас, в эру ИИ, необходимо научиться быстро отличать возможный эксклюзив от фейков. Такое заявление сделал в МГУ на Индустриальной неделе для будущих выпускников журфака исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

В мероприятии приняли участие представители ведущих российских медиахолдингов, телекомпаний, печатных СМИ, digital-платформ и коммуникационных агентств. Они обсудили, как цифровизация, развитие технологий и новые модели медиапотребления меняют рынок и требования к будущим специалистам.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер отметил, что медиаиндустрия быстро меняется и именно поэтому университетам и работодателям необходимо синхронизировать подходы к подготовке кадров.

«Будущим медийщикам важно разбираться в современных технологиях получения и обработки информации, оттачивая навыки мгновенной проверки фактов и критического мышления», — подчеркнул Цыпер.

Отмечается, что пленарное заседание стало стартом Индустриальной недели — четырехдневной программы встреч, мастер-классов и дискуссий для студентов и преподавателей факультета журналистики МГУ с участием лидеров отрасли.

