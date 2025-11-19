Объявлены итоги конкурса «Гарантия качества»

Группа компаний «Сладкая жизнь» стала обладателем 27 наград в ходе конкурса «Гарантия качества», организованного федеральным научным центром пищевых систем (ФНЦПС) имени В. М. Горбатова Российской академии наук. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в сентябре этого года компании «СПАР Миддл Волга» и «Свит Лайф Фудсервис», входящие в ГК «Сладкая жизнь», представили на экспертизу образцы продукции под собственными торговыми марками (СТМ), включая SPAR, SPAR Natural, «Особая коллекция», «Smart Chef» и «Рыбное дело». Всего были представлены образцы 27 наименований продуктов под собственными торговыми марками (СТМ).

В компании уточнили, что все образцы получили высокие оценки в ходе конкурса. По результатам исследований научные сотрудники ФНЦПС присудили представленным образцам 9 золотых, 12 серебряных медалей и 6 дипломов качества.

Среди отмеченных наградами продуктов оказались квас, сгущенное молоко, масло сливочное и подсолнечное, безалкогольные напитки, консервированные маринады, батончики, зефир, сыры, халва, козинаки, щербет, помадка, торт, мороженое, майонез, скумбрия холодного копчения, форель горячего копчения и другие позиции.

Напомним, ежегодный конкурс «Гарантия качества» проводится ФНЦПС уже семь лет подряд. Он направлен на популяризацию достижений в области производства пищевых продуктов, выявление лучших производителей и образцов продукции, а также мониторинг качества и безопасности питания.

В конкурсе могут поучаствовать производители, а также торговые сети, размещающие заказы на выпуск продуктов под собственными торговыми на предприятиях-партнерах. В этом году на конкурс было представлено 1130 образцов продукции различных категорий от 140 компаний из 42 регионов России.

Отмечается, что продукция СТМ группы «Сладкая жизнь» занимает более 25% в товарообороте ее торговых сетей SPAR, EUROSPAR и Smart. По этому показателю компания входит в ТОП-3 крупнейших российских ритейлеров. Помимо указанных брендов, группа выпускает продукцию под марками «Рыбное дело» (рыбные и морепродукты), «Деревня Чернышиха» (мясная и колбасная продукция) и Swlife-Fresh (готовая еда).

Оборот группы компаний в 2024 году составил более 375 млрд рублей, численность сотрудников превышает 25 тыс. человек. Бизнес охватывает 27 регионов Российской Федерации.