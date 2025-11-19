На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Объявлены итоги конкурса «Гарантия качества»

Конкурс «Гарантия качества» отметил продукцию группы компаний «Сладкая жизнь»
true
true
true
close
ФЦПС им. В.М. Горбатова

Группа компаний «Сладкая жизнь» стала обладателем 27 наград в ходе конкурса «Гарантия качества», организованного федеральным научным центром пищевых систем (ФНЦПС) имени В. М. Горбатова Российской академии наук. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в сентябре этого года компании «СПАР Миддл Волга» и «Свит Лайф Фудсервис», входящие в ГК «Сладкая жизнь», представили на экспертизу образцы продукции под собственными торговыми марками (СТМ), включая SPAR, SPAR Natural, «Особая коллекция», «Smart Chef» и «Рыбное дело». Всего были представлены образцы 27 наименований продуктов под собственными торговыми марками (СТМ).

В компании уточнили, что все образцы получили высокие оценки в ходе конкурса. По результатам исследований научные сотрудники ФНЦПС присудили представленным образцам 9 золотых, 12 серебряных медалей и 6 дипломов качества.

Среди отмеченных наградами продуктов оказались квас, сгущенное молоко, масло сливочное и подсолнечное, безалкогольные напитки, консервированные маринады, батончики, зефир, сыры, халва, козинаки, щербет, помадка, торт, мороженое, майонез, скумбрия холодного копчения, форель горячего копчения и другие позиции.

Напомним, ежегодный конкурс «Гарантия качества» проводится ФНЦПС уже семь лет подряд. Он направлен на популяризацию достижений в области производства пищевых продуктов, выявление лучших производителей и образцов продукции, а также мониторинг качества и безопасности питания.

В конкурсе могут поучаствовать производители, а также торговые сети, размещающие заказы на выпуск продуктов под собственными торговыми на предприятиях-партнерах. В этом году на конкурс было представлено 1130 образцов продукции различных категорий от 140 компаний из 42 регионов России.

Отмечается, что продукция СТМ группы «Сладкая жизнь» занимает более 25% в товарообороте ее торговых сетей SPAR, EUROSPAR и Smart. По этому показателю компания входит в ТОП-3 крупнейших российских ритейлеров. Помимо указанных брендов, группа выпускает продукцию под марками «Рыбное дело» (рыбные и морепродукты), «Деревня Чернышиха» (мясная и колбасная продукция) и Swlife-Fresh (готовая еда).

Оборот группы компаний в 2024 году составил более 375 млрд рублей, численность сотрудников превышает 25 тыс. человек. Бизнес охватывает 27 регионов Российской Федерации.

