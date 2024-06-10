Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае набирает популярность латте с зеленым луком

Oddity Central: латте со свежим зеленым луком становится популярным в Китае

close
100%
Weibo

В Китае набирает популярность холодный латте с кусочками свежего зеленого лука, пишет Oddity Central.

О том, кто изобрел этот рецепт латте, не сообщается, однако напиток распространяется среди китайских любителей кофе с большой скоростью. Те, кто уже попробовали его, отмечают, что он имеет удивительный вкус, не похожий на что-либо еще. Впрочем, есть и противники этого рецепта.

Остальная часть гурманов и пользователи соцсетей назвали луковый латте «издевательством над вкусом». По их мнению, он не только плох на вкус, но и портит запах изо рта. Тем не менее представители нескольких кофеин рассказали, что спрос на данный товар растет. Предприниматели шутят, что никогда не думали, что будут покупать зеленый лук вместе с кофейными зернами.

Ранее в Китае стал популярным холодный латте с перцем чили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами