В Китае набирает популярность латте с зеленым луком

В Китае набирает популярность холодный латте с кусочками свежего зеленого лука, пишет Oddity Central.

О том, кто изобрел этот рецепт латте, не сообщается, однако напиток распространяется среди китайских любителей кофе с большой скоростью. Те, кто уже попробовали его, отмечают, что он имеет удивительный вкус, не похожий на что-либо еще. Впрочем, есть и противники этого рецепта.

Остальная часть гурманов и пользователи соцсетей назвали луковый латте «издевательством над вкусом». По их мнению, он не только плох на вкус, но и портит запах изо рта. Тем не менее представители нескольких кофеин рассказали, что спрос на данный товар растет. Предприниматели шутят, что никогда не думали, что будут покупать зеленый лук вместе с кофейными зернами.

Ранее в Китае стал популярным холодный латте с перцем чили.