В «Магните» рассказали о взрыве в Сургуте

«Магнит»: в Сургуте произошел взрыв в пекарне рядом с магазином сети
Кадр из видео/Telegram-канал «112»

Взрыв произошел в пекарне рядом с торговой точкой «Магнита» в Сургуте, после чего огонь распространился на кровлю магазина. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Магнита».

«Произошел взрыв бытового газового баллона в соседней с магазином пекарне, с последующим возгоранием и распространением огня на кровлю здания, в котором расположена наша торговая точка. По предварительной информации, пострадавших среди покупателей и сотрудников «Магнита» нет», — заявили там.

До этого Telegram-канал 112 сообщил о взрыве в «Магните». По его информации, пострадали четыре человека. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.

Ранее стали известны подробности о взрыве газа в Казани.

