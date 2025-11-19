Россиянам раскрыли необычный способ быстро заснуть и улучшить память

Для хорошего сна важно вовремя вечером отложить смартфон и не смотреть ни в какие экраны. Кроме того, есть эффективный способ быстро и крепко заснуть – для этого нужно закрыть глаза и воспроизвести прошедший день по деталям, стараясь «посмотреть» его в своей голове как фильм, рассказал врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Самый лучший способ заснуть — посмотреть свой день как фильм с момента пробуждения и до самого вечера. Как правило, если люди скрупулезно этим занимаются, не пытаясь подменить забытые фрагменты тем, что происходило с ними в другие дни, то засыпают они, не дойдя даже до 11-13 часов», — отметил врач.

По его словам, в большинстве случаев это помогает в борьбе с бессонницей, от которой сегодня страдают до 60% населения. Более того, такой способ засыпания помогает улучшить память, считает невролог.

А самым вредным действием перед сном он назвал залипание в смартфоне, отметив, что синий свет от экрана способствует выработке гормона стресса – кортизола, а это напрямую ухудшает сон. Кроме того, злоупотребление гаджетами приводит к эмоциональным перегрузкам, повышает тревожность, оттягивая момент засыпания и в целом негативно сказывается на качестве.

Плохой сон наносит серьезный вред здоровью мозга, что чревато развитием деменции или онкозаболеваний, предупредил Хорошев. По его словам, смартфоны заставляют людей глупеть «драматически стремительно», поэтому пользоваться ими важно с умом, ограничивая время.

До этого врач также предупредил, что особенно вредно для людей залипание в просмотре коротких видео – по словам специалиста, это приводит к атрофии коры головного мозга и буквально «разглаживает» извилины серого вещества. При этом он добавил, что одномоментно когнитивные способности человека, зависимого от коротких видео, не ухудшаются – этот процесс растягивается по времени.

