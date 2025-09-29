В Приморье педагогов детского сада заметили за готовкой шашлыка в рабочее время

Во Владивостоке педагогов детсада заметили за готовкой шашлыка в рабочее время

Во Владивостоке родитель воспитанника одного из детских садов города утверждает, что педагоги учреждения жарят на территории учреждения шашлыки в рабочее время. Об этом сообщает Telegram-канал dpskontrol_125rus.

По словам источника канала, речь идет о детском саду №50 на Пихтовой улице. Родитель рассказал, что заметил повара учреждения и заведующую, которые якобы устроили вместе со своими мужьями пикник в часы работы сада.

«Заведующая не соответствует требованиям к должности и не имеет необходимого опыта. Воспитатели массово увольняются», — заявляет автор сообщения.

Он также утверждает, что на кухне сада были замечены посторонние люди без спецодежды.

В пресс-службе Муниципального центра управления города заявили, что передали информацию специалистам управления образования для проведения проверки и принятия мер.

