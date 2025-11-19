В Челябинской области восьмиклассница ранила учительницу в шею на уроке

В Челябинской области полицейские проводят проверку после того, как в школе напали на учительницу. Об этом сообщает «Картновости» со ссылкой на управление МВД по округу.

Инцидент произошел в одном из учебных учреждений Карталов. По данным паблика, педагог сказала восьмикласснице, что та не готова к уроку. Школьница в свою очередь обвинила учительницу в попытке «придраться» и хотела выйти, но сделать этого не смогла.

В результате девушка достала из кармана деталь от маникюрных ножниц и нанесла удар женщине.

«Рана неглубокая, учитель даже продолжила вести урок», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. После проверки они примут законное решение.

До этого в Москве юноша напал на учительницу после того, как она отобрала у него тетрадь с незаконченной работой. Школьник схватил тетрадь со стола, женщина пыталась отобрать их, после чего получила удар по голове.

Ранее школьник напал на учительницу, получив 18 из 20 баллов на экзамене.