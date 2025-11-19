На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Челябинской области восьмиклассница ранила учительницу в шею на уроке

В Карталах ученица напала на учительницу
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Челябинской области полицейские проводят проверку после того, как в школе напали на учительницу. Об этом сообщает «Картновости» со ссылкой на управление МВД по округу.

Инцидент произошел в одном из учебных учреждений Карталов. По данным паблика, педагог сказала восьмикласснице, что та не готова к уроку. Школьница в свою очередь обвинила учительницу в попытке «придраться» и хотела выйти, но сделать этого не смогла.

В результате девушка достала из кармана деталь от маникюрных ножниц и нанесла удар женщине.

«Рана неглубокая, учитель даже продолжила вести урок», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. После проверки они примут законное решение.

До этого в Москве юноша напал на учительницу после того, как она отобрала у него тетрадь с незаконченной работой. Школьник схватил тетрадь со стола, женщина пыталась отобрать их, после чего получила удар по голове.

Ранее школьник напал на учительницу, получив 18 из 20 баллов на экзамене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами