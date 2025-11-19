На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутату парламента Тувы вынесли приговор за стрельбу по людям

Тувинский депутат Ондар получил 8 лет колонии за стрельбу по людям в Кызыле
Shutterstock

Депутат Верховного Хурала Республики Тыва Саян Ондар получил восемь лет лишения свободы за стрельбу у ресторана в Кызыле, в результате которой пострадали двое человек. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Кызылский городской суд признал парламентария виновным по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года Ондар во время конфликта подбежал к автомобилю потерпевшего и несколько раз выстрелил из принадлежащего ему травматического пистолета. В результате мужчина получил телесные повреждения средней тяжести, а находившаяся на переднем сиденье его родственница — тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил депутату наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск пострадавшей о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Арестованное имущество осужденного сохранили для исполнения приговора. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Тюмени установили личность мужчины, стрелявшего из автомата у жилого комплекса.

