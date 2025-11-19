В Ростовской области стартовал второй модуль обучения в рамках программы «Герои Дона»

В Ростовской области стартовал второй модуль обучения в рамках кадровой программы «Герои Дона» для ветеранов и офицеров СВО, сообщается на официальном портале правительства региона. Обучение проходит на базе Южно-Российского института управления Президентской академии.

В рамках модуля обучающиеся будут слушать лекции, а также примут участие в практических занятиях и управленческих мастерских.

Как отметил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, настоящая сила — в умении созидать.

«Наши ребята, участники СВО, прошедшие через огонь испытаний, еще раз доказали, что умеют брать на себя ответственность и побеждать. Теперь наша задача — дать им в руки такой же мощный инструмент для созидательной работы, каким для них было оружие для защиты Родины», — сказал Слюсарь.

В ходе обучения участники познакомятся с лучшими региональными и муниципальными практиками управления, встретятся с представителями бизнеса и посетят крупнейшие предприятия Таганрога и Волгодонска.

«Проект — наш региональный вклад в большую президентскую инициативу «Время героев», — добавил Слюсарь.

Слюсарь добавил, что в Ростовской области для органов власти формируется кадровый резерв из числа участников программы. Ветераны СВО привлекаются к патриотическому воспитанию молодежи и преподаванию в школах «Основ безопасности и защиты Родины». Всего в регионе действует около 100 региональных и муниципальных мер поддержки участников СВО и их семей.

В МФЦ запущен принцип «одного окна». С момента запуска проекта за данным сервисом обратились более 4,5 тыс. человек. Из них: двум тысячам тремстам заявителям оформлено около 3 тыс. мер поддержки, и оказаны консультации двум тысячам двумстам заявителям.

Президент России Владимир Путин поручил тиражировать опыт Ростовской области и в других регионах.