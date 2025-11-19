На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области стартовал второй модуль обучения в рамках программы «Герои Дона»

Слюсарь: участники СВО умеют брать на себя ответственность
true
true
true
close
Официальный портал Правительства Ростовской области

В Ростовской области стартовал второй модуль обучения в рамках кадровой программы «Герои Дона» для ветеранов и офицеров СВО, сообщается на официальном портале правительства региона. Обучение проходит на базе Южно-Российского института управления Президентской академии.

В рамках модуля обучающиеся будут слушать лекции, а также примут участие в практических занятиях и управленческих мастерских.

Как отметил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, настоящая сила — в умении созидать.

«Наши ребята, участники СВО, прошедшие через огонь испытаний, еще раз доказали, что умеют брать на себя ответственность и побеждать. Теперь наша задача — дать им в руки такой же мощный инструмент для созидательной работы, каким для них было оружие для защиты Родины», — сказал Слюсарь.

В ходе обучения участники познакомятся с лучшими региональными и муниципальными практиками управления, встретятся с представителями бизнеса и посетят крупнейшие предприятия Таганрога и Волгодонска.

«Проект — наш региональный вклад в большую президентскую инициативу «Время героев», — добавил Слюсарь.

Слюсарь добавил, что в Ростовской области для органов власти формируется кадровый резерв из числа участников программы. Ветераны СВО привлекаются к патриотическому воспитанию молодежи и преподаванию в школах «Основ безопасности и защиты Родины». Всего в регионе действует около 100 региональных и муниципальных мер поддержки участников СВО и их семей.

В МФЦ запущен принцип «одного окна». С момента запуска проекта за данным сервисом обратились более 4,5 тыс. человек. Из них: двум тысячам тремстам заявителям оформлено около 3 тыс. мер поддержки, и оказаны консультации двум тысячам двумстам заявителям.

Президент России Владимир Путин поручил тиражировать опыт Ростовской области и в других регионах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами