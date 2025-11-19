Российским пенсионерам автоматически выдали электронные удостоверения

Все российские пенсионеры автоматически получают электронное пенсионное удостоверение. Об этом сообщили РИА Новости в Социальном фонде России.

Документ доступен в личном кабинете на Госуслугах, а при желании можно оформить и пластиковый вариант в отделении фонда или МФЦ.

Электронное удостоверение стало доступно с октября. В фонде уточнили, что пенсионерам не нужно подавать заявления: у тех, кто уже получает пенсию, QR-код автоматически появился на портале. Для граждан, только оформляющих статус пенсионера, код формируется в течение десяти дней после назначения выплаты.

При этом отмечается, что ранее выданные пластиковые удостоверения продолжают действовать и не требуют замены. Такой документ можно получить и сейчас — в клиентской службе СФР или в МФЦ.

Глава Соцфонда Сергей Чирков рассказал, что внедрение электронных удостоверений стало частью большой работы по созданию единого цифрового профиля льготников. По его словам, QR-коды позволяют быстро подтверждать право на льготы и услуги в разных учреждениях. Он добавил, что уже работает единый реестр многодетных семей, в который внесены данные более 2,8 млн семей, что избавляет их от необходимости собирать справки и дает возможность получать электронные удостоверения через Госуслуги.

