В Бразилии властям запретили использовать в документах гендерно-нейтральные слова

Лула да Силва запретил чиновникам использовать гендерно-нейтральные слова
Adriano Machado/Reuters

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва подписал закон, в соответствии с которым при составлении органами государственной власти официальных документов запрещается использование «гендерно-нейтрального языка». Об этом сообщает новостной телеканал CNN Brasil.

Ранее использовавшиеся бразильскими чиновниками измененные «гендерно-нейтральные» термины предназначались для обращения к тем людям, которые до сих пор не определились, к какому из двух полов они принадлежат.

Новый закон запрещает подобные обращения, и органы государственной власти должны руководствоваться исключительно стандартами и грамматическими правилами классического португальского языка. Кроме того, чиновники должны избегать жаргона и иностранной терминологии.

11 августа сообщалось, что власти Австрии впервые выдали гендерно-нейтральный загранпаспорт, где вместо отметки «мужской» или «женский» пол указан как «X».

Ранее Трамп публично выступил против гендерного разнообразия.

