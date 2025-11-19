Российская наука теряет исследователей

В России за последние восемь лет снизилось число научных сотрудников

За последние восемь лет общее число научных сотрудников в России снизилось на 1,8% — это 12 тысяч человек. Об этом «Газете.Ru» рассказали на кафедре статистики в Государственном университете управления (ГУУ). Исследование проведено доцентами кафедры статистики ГУУ Екатериной Долгих и Лидией Паршинцевой.

При этом доля исследователей с учеными степенями сократилась с 14,7% в 2015 году до 13,8% в 2023 году, что может быть связано с сокращением за рассматриваемый период числа организаций, осуществляющих подготовку научных кадров. Однако ежегодно увеличивается приток молодых специалистов: число принятых на работу выросло на 11,9% за период, при этом доля выпускников вузов выросла с 11,6% до 13,5%. Такая тенденция может быть связана с тем, что многие научные организации и университеты запускают программы для поддержки молодых исследователей, предлагая стажировки, гранты и другие возможности. Таким образом, в стране имеется потенциал обновления кадрового состава, уточнили авторы исследования.

Центральный федеральный округ остается центром российской науки — здесь сосредоточено почти 40% научных организаций и более половины исследователей. В 2023 году на одну организацию в этом округе приходилось в среднем 219 сотрудников, что на 12,3% меньше, чем в 2015 году.

Северо-Западный федеральный округ потерял 20,9% научного персонала на одну организацию, тогда как Приволжский и Сибирский федеральные округа, наоборот, показали рост показателя на 3,5% и 6,9% соответственно.

Помимо количественных показателей, значительное значение имеют качественные характеристики кадров в регионах. Например, исходя из данных по распределению заявок на финансирование научных исследований, значительную активность демонстрируют Москва, Санкт-Петербург и несколько ведущих субъектов Уральского и Сибирского федеральных округов. Это свидетельствует о концентрации не только исследовательского потенциала, но и ресурсов для научной деятельности в нескольких ключевых регионах, что способствует развитию научных школ и стимулирует инновации.

Отдельный интерес вызывает Пензенская область — при низкой средней зарплате работников научных организаций здесь наблюдается высокая обеспеченность кадрами, благодаря развитию IT-кластера и бизнес-инкубаторов.

В то же время регионы с большими доходами от природных ресурсов, такие как Ямало-Ненецкий автономный округ, имеют высокие зарплаты, но низкую обеспеченность научными кадрами, что указывает на дисбаланс между экономическим потенциалом и развитием науки.

Корреляция между среднемесячной зарплатой и численностью научных сотрудников в расчете на одну организацию составила 0,29, что указывает на умеренную зависимость. Высокая зарплата помогает удержать кадры, но многие регионы показывают несоответствие между оплатой и обеспеченностью научным персоналом, что требует комплексных решений по созданию комфортных условий и карьерных возможностей.

Несмотря на общий спад численности, число новых сотрудников, принятых на работу, растет: в 2023 году принято на 11,9 тыс. человек больше, чем в 2015-м. Программы поддержки молодых исследователей и стажировки в научных организациях способствуют привлечению свежих талантов в науку.

