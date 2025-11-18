Американке грозит до 38 лет тюрьмы за нападение на бортпроводников во время полета

Жительницу Калифорнии будут судить за нападение на бортпроводников, таможенника и сотрудника Международного аэропорта Сан-Франциско. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел 28-29 июня этого на борту рейса Air India 173, следовавшего из Дели (Индия) в Сан-Франциско. Во время беспосадочного 15-часового перелета 40-летняя женщина напала на двух членов экипажа, оскорбила их и запугала.

После прибытия рейса в Сан-Франциско она напала на сотрудника аэропорта, выполнявшего обязанности по обеспечению безопасности, а затем ударила сотрудника Таможенно-пограничной службы США и оказала сопротивление при аресте.

Теперь американке грозит до 38 лет тюрьмы и штраф в размере $250 тыс. за каждый случай вмешательства в работу экипажа и сотрудников службы безопасности и воспрепятствование действиям федерального служащего.

