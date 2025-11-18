На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ремонтник изнасиловал 11-летнюю девочку, пока ее матери не было дома

Ремонтник изнасиловал калининградскую школьницу, когда та была одна дома
Калининградский областной суд

В Калининграде педофил изнасиловал школьницу, с которой оказался в квартире наедине. Приговор по делу вынес Калининградский областной суд.

В декабре 2024 года 52-летний мужчина пришел в квартиру на Трудовой улице, куда его вызвали для проведения ремонтных работ. В тот момент хозяйки не было дома, и взрослый, убедившись, что ее дочь находится одна, совершил в отношении девочки 2013 года рождения насильственные действия сексуального характера.

Мужчина знал, что жертва еще не достигла 12 лет, но своей вины так и не признал. Против него возбудили дело по п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершённые с использованием беспомощного состояния ребенка младше 14 лет).

Суд признал смягчающим обстоятельством наличие у фигуранта несовершеннолетнего ребенка. Как сообщается, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Ранее бывший тренер из Екатеринбурга изнасиловал девочку в подъезде и получил срок.

