Форум «Учу великому» в Москве объединил 150 преподавателей русского языка со всего мира

Миссия педагогов русского языка выходит далеко за рамки обучения, они открывают ученикам доступ к сокровищнице мировой культуры, русский язык служит мостом, укрепляющим взаимопонимание и дружбу между Россией и странами всего мира. Об этом заявил, приветствуя участников международного форума русского языка «Учу великому», министр просвещения России Сергей Кравцов.

Мероприятие объединило 150 учителей и преподавателей русского языка из 17 стран — от Шри-Ланки и Индонезии до Беларуси и Кубы. Форум стал итогом двухлетней реализации международного проекта Школа «Учу великому», который с 2024 года проводится Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» под патронажем Минпросвещения России.

«Мы продолжим всесторонне поддерживать вашу работу, обеспечивать современными учебными материалами, расширять программы повышения квалификации. Ваша уверенность в значимости своего труда является нашим общим приоритетом», — подчеркнул Кравцов.

В свою очередь, глава фонда «Моя история» Иван Есин сообщил, что помощь педагогам и улучшение условий их профессиональной деятельности остаются ключевыми задачами организации. По его словам, форум стал пространством встреч специалистов и обмена идеями, где формируется будущее русистики на глобальном уровне.

Отмечается, что за два года в школах «Учу великому» приняли участие педагоги из 14 стран, в том числе Кубы, Вьетнама, Азербайджана, Индии и Китая. В 2024 году проект дополнили новыми форматами: выездными программами повышения квалификации, направлениями для студентов — будущих преподавателей, а также олимпиадами по русскому языку «Говорю на великом».

В форуме участвуют как давние партнеры проекта, так и новые государства, где развивается комплексная сеть центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. Методическое сопровождение форума обеспечили ведущие педагогические вузы России совместно с Государственным институтом русского языка имени А.С. Пушкина.

В рамках первой панели участники обсудили особенности преподавания русского языка в Индии, Тунисе, Казахстане, Армении, Таджикистане и Узбекистане. Представители стран постсоветского пространства отметили роль русского языка в многонациональной образовательной среде. Итогом блока стало подписание соглашения между фондами «Моя история» (Россия) и «Наше будущее» (Армения).

Во второй половине дня зарубежные педагоги приняли участие в тематических мероприятиях. Также их ждут экскурсия по Москве и посещение выставки «Великая Победа. Россия — Моя история», посвященной 80-летию Победы.