Сбежавшая коза устроила хаос и напугала мужчину

UPI: в США мужчина испугался сбежавшей козы, забравшись на машину
Shutterstock/FOTODOM

Сбежавшая коза устроила хаос в Детройте и напугала мужчину, пишет UPI.

Дэлан Скотт из Детройта рассказал, что был возле своего дома, когда неожиданно столкнулся со сбежавшим козлом по кличке Смоки. Испугавшись, мужчина забрался на крышу машины, пытаясь избежать столкновения с животным, и начал звать на помощь.

За происходящим из окна дома наблюдал брат Дана, Юпитер Стар. Их мать, вооружившись ножом, выбежала на улицу, чтобы защитить сына. К счастью, ситуация разрешилась мирно. На помощь пришел сосед Роберт Пиццименти, который и является хозяином Смоки.

Пиццименти был оштрафован городскими властями за содержание коз без специального разрешения. Комментируя ситуацию, он выступил с инициативой пересмотреть правила.

«Если бы жителям Детройта разрешили заниматься сельским хозяйством и садоводством, как многие из нас хотят, у нас мог бы быть самый уникальный город на планете», — уверен мужчина.

Что касается Дэлана, то он заявил, что «полностью помирился» с Смоки. Теперь он точно знает, что делать, если снова встретит сбежавшую козу.

«Я знаю, куда ее отвезти», — пошутил Скотт.

Искусственный интеллект научился «читать» эмоции животных.

