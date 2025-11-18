На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина перестал дышать во время процедуры ФГДС

В Казахстане у мужчины остановилось дыхание при извлечении эндоскопа
true
true
true
close
ChaNaWiT/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане 44-летний мужчина не выжил после процедуры фиброгастродуоденоскопии (ФГДС). Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Несчастный случай произошел в больнице района Шал акына Северо-Казахстанской области. Там заявили, что пациент страдал тяжелым заболеванием – аневризмой аорты, однако на диспансерном учете не состоял.

У мужчины остановилось дыхание в момент, когда медики уже извлекали эндоскоп по окончании обследования. Они пытались реанимировать пациента, но безуспешно. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств дела», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Ранее мать двоих детей не выжила на приеме у стоматолога в Липецкой области.

