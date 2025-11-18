На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Проекты российских нефтяников получили награды национальной премии

Проекты предприятий «Роснефти» отмечены наградами премии «Корпоративный музей»
Роснефть

Проект «Битва моторов» «РН-Няганьнефтегаза» стал победителем Национальной премии «Корпоративный музей», об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

Cообщается, что в рамках проекта специалисты корпоративного музея провели серию образовательно-просветительских мероприятий для молодежных аудиторий о роли нефтедобывающей промышленности в Великой Отечественной войне.

В номинации премии «Персона года» победителем стала хранитель и основатель музея «РН-Няганьнефтегаза». Музей предприятия также был отмечен дипломом III степени в номинации «Социальная и корпоративная ответственность» за образовательный проект, посвященный сохранению белого медведя.

Кроме того, Саратовский НПЗ награжден дипломом III степени в номинации «Музейный видеопроект» с фильмом «Гордимся историей, создаем будущее!». В год 80-летия Великой Победы акцент сделан на патриотические мероприятия, в которых рассказывается о роли ключевого предприятия нефтепереработки СССР в Великой Отечественной войне.

Музей трудовой славы Ангарской нефтехимической компании удостоен диплома III степени в номинации «Корпоративная социальная ответственность».

Музейный центр Ачинского НПЗ «Нефть. Энергия прогресса» получил диплом III степени в номинации «Новая экспозиция». Экспозиция повествует о том, что такое нефть, каковы ее свойства, раскрывает роль ископаемого в научно-техническом прогрессе.

Всего на суд жюри премии в различных номинациях было представлено 153 проекта от 75 музеев ведущих предприятий страны.

