Годовалый ребенок перепутал средство для чистки труб с молоком и оказался в реанимации

Daily Mail: в Англии спасли ребенка, выпившего средство для чистки труб
Anita Maric/SWNS

В Англии Сэм Анвар Альшамери, которому исполнился год, перенес сердечный приступ и лишился половины языка после того, как случайно выпил средство для прочистки труб, пишет Daily Mail. Ребенок провел два месяца в реанимации, а теперь ждет сложную операцию, дата которой неизвестна.

Инцидент произошел в семейном доме в Бирмингеме. Мать малыша, 27-летняя Мухтара, убиралась в ванной, пока дети находились в гостиной. На мгновение она отвлеклась, поставив бутылку с едким веществом на пол. В этот момент Сэм незаметно вошел в комнату.

«Она не видела его позади себя. Он подумал, что в бутылке молоко. К тому времени, как мы поняли, что произошло, уже было поздно», — рассказал отец мальчика, 37-летний Надин Альшамери.

Жизнь Сэма оказалась под угрозой. Средство вызвало опасные для жизни внутренние ожоги дыхательных путей, губ, рта и языка. В больнице у ребенка случилась остановка сердца почти на три минуты.

«Я никогда не смогу забыть этот момент», — поделился отец.

Бригада из 27 врачей и медсестер боролась за жизнь Сэма. Последствия оказались катастрофическими: мальчик провел два месяца в реанимации, не мог есть, пить и говорить. Из-за сильных ожогов его губы почти полностью сомкнулись, оставив лишь крошечную щель. Для кормления врачи были вынуждены установить трубку прямо в желудок.

По словам отца, сейчас Сэм выписан домой и находится в листе ожидания на срочную реконструктивную операцию. Однако семья столкнулась с неопределенностью: по словам Альшамери, врачи дают противоречивые прогнозы, а дата вмешательства постоянно откладывается.

Отчаявшись спасти сына, мужчина ищет возможности для лечения за границей — в Германии или Турции. Ради этой идеи семья организовала благотворительный сбор на средства на операцию и лекарства,

Ранее мать бросила младенца в больнице, не оплатив лечение.

