Дизайнера оштрафовали почти на 700 тысяч рублей за незаконное использование бренда «Love is...»

Rusprofile: модный дом YANA нарушил авторские права бренда «Love is…»
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Суд в Москве оштрафовал модный дом YANA дизайнера Яны Расковаловой на 693 тысячи рублей за незаконное использование бренда «Love is...». Об этом сообщили «Газете.Ru» в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Арбитражный суд Москвы признал модный дом YANA, основанный в 2011 году Яной Расковаловой, виновным в нарушении интеллектуальных прав. По информации сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile, ООО «Яна» незаконно использовало товарный знак «Love is…» в дизайне двух жакетов. Скриншоты одежды в интернет-магазине были сделаны накануне Дня святого Валентина в 2025 году. С иском о взыскании компенсации в суд обратился правообладатель исключительных прав на интеллектуальную собственность, нидерландская компания Minikim Holland B.V. Ущерб она оценила в 693 400 рублей — двойную стоимость контрафактных товаров на сайте. На досудебную претензию продавец не отреагировал, хотя с продажи жакеты снял», — сказали там.

Судья обязал владельцев модного дома выплатить компенсацию в полном размере, отказав адвокату снизить штраф до 10 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал разместить решение по делу в шапке сайта магазина сроком на один год.

Компания Minikim Holland B.V принадлежит детям художницы-мультипликатора Ким Касали — она начала рисовать комиксы, главными героями которых были мальчик и девочка. Каждая картинка начиналась словами Love is... (Любовь — это...). В России они стали популярными благодаря одноименной жвачке.

Ранее юрист назвал риски для авторов, судящихся за свои права.

