Названы риски для авторов, судящихся за свои права

В 2024 году из 45 тыс. судебных дел по защите интеллектуальной собственности более 13 тыс. касались нарушения авторских прав. В каждом третьем случае на истцов оказывали психологическое или прямое давление. Об этом «Газете.Ru» сказал юрист Арам Сейитмедов.

«Большинство таких споров касаются именно цифрового контента — фотографий, видео, графики, текстов — и в них истцами чаще всего выступают частные авторы без юридических департаментов и административного ресурса. По опыту практики, все авторы цифрового контента, с которыми приходилось взаимодействовать, сталкивались не с одним, а с несколькими нарушениями своих прав и в 100% случаев получали «ответную реакцию» — от просьб отозвать иск до травли и давления в онлайне и оффлайне. Если сохранятся нынешние тенденции, в 2026 году количество таких дел вырастет», — отметил юрист.

Он пояснил, что цифрового контента становится больше, а вместе с этим растет число нарушений и авторов, готовых отстаивать свои права.

По данным Сейитмедова, почти в каждом третьем деле, где автор решается защищать свои права, помимо спора о компенсации, возникает давление — от психологического до прямого. Это уже не реакция на претензию, а попытка запугать человека, у которого нет юротдела и административного ресурса, пояснил Сейитмедов.

«Один из авторов получил звонок от нарушителя, который утверждал, что купил лицензию «через фрилансера». Вместо документов — обвинения в мошенничестве, угрозы обращения в ФСБ и жалобы в Shutterstock с требованием удалить аккаунт. Позже начали писать якобы «лицензиаты»: требовали отозвать претензию, угрожали блокировкой фотобанка. Когда автор вежливо предложил показать документы, ему ответ или: «Отзовите иск сегодня — завтра направим жалобу». В итоге лицензии не оказалось, но ситуация показала, насколько быстро спор переходит в агрессию», — привел пример юрист.

Он добавил, что в другом деле нарушитель пришел к автору домой, узнав адрес из документов, и просил подписать «дополнительное соглашение для суда».

«После этого в почтовом ящике появлялись записки и фотографии с намеком. Автор воспринимал это как прямую угрозу. Бывают и системные случаи давления. Нарушители звонят авторам, обвиняют в «вымогательстве», грозят налоговыми проверками и уголовными статьями, ссылаются на «пособничество терроризму» — особенно если автор работает через зарубежные фотобанки. Одному из авторов писали с обвинениями в поддержке ВСУ, угрожали жалобами в фотостоки и блокировкой всех аккаунтов», — заключил юрист.

