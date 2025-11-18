В Москве прошла премьера киноверсии спектакля «Воскресение»

Проект «Воскресение» объединил театр и кино в новом культурном формате

В московском киноцентре «Октябрь» 16 октября состоялась премьера киноверсии спектакля «Воскресение», созданного режиссером Никитой Кобелевым. Показ открыл третий сезон проекта «Театр в кино», сообщает пресс-служба компании «Афиша», которая выступила партнером события.

Как подчеркнули в «Афише», компания поддерживает инициативы, направленные на объединение театра, кино и новых культурных форматов. На премьеру были приглашены известные артисты, театральные журналисты и критики.

Перед показом генеральный директор «Афиши» Евгений Сидоров отметил, что участие компании в таких проектах – это не просто партнерство, а продолжение культурной миссии.

По его словам, в эпоху цифровой фрагментации театр сегодня становится важнейшей эмоциональной точкой притяжения.

«Сегодня театр – это та самая живая, эмоциональная, коллективная точка притяжения, которую люди ищут в цифровую эпоху. Мы видим растущий спрос не просто на «развлечение», а на событие, на переживание, на эмоцию, которые остаются с человеком», — сказал он.

Сидоров подчеркнул, что именно поэтому «Афиша» помогает театрам находить новые форматы взаимодействия с аудиторией, включая киноверсии спектаклей.

«Это абсолютно органичная и стратегически важная для нас миссия», — добавил он.

Киноверсия создана телеканалом «Россия-Культура» совместно с Александринским театром, а прокат осуществила компания «Кино.Арт.Про». Режиссер киноверсии – Валерий Спирин. В постановке режиссер Никита Кобелев вместе с драматургом Дмитрием Богославским переосмыслили поздний роман Льва Толстого, включив в него мотивы «Крейцеровой сонаты», «Отца Сергия» и «Записок сумасшедшего».