Журналисты «Газеты.Ru» и «Lentы.ru» стали лауреатами конкурса цифровой журналистики

Партийный проект «Единой России» «Цифровая Россия» объявил победителей ежегодного всероссийского конкурса «Цифровая журналистика 2025», который проводится среди журналистов, освещающих темы информационных технологий. В этом году на участие подали более 2,3 тыс. заявок из всех регионов страны, сообщили в политической силе.

Уточняется, что конкурс проводится с 2023 года и направлен на повышение осведомленности граждан о цифровой трансформации и информационной безопасности. За три года в нем приняли участие свыше 7,5 тыс. журналистов федеральных и региональных СМИ.

В 2025 году работы претендентов оценивались в 11 номинациях. Лауреатом «Лучшего ИТ-новостника года» стала Арина Новикова (РИА Новости). Победителем в категории «Лучшая серия публикаций на ИТ-темы» стал Роман Кильдюшкин («Газета.Ru»). Лучшим автором ИТ-подкаста признан Андрей Матюхин (Радио «Культура», ВГТРК).

В номинации «Лучший аналитический ИТ-материал» победила Елена Собкова («Известия»). Лучшем ИТ-интервью жюри признало работу Ольги Федоровой («Московский Комсомолец»). В категории «Лучший ИТ-телеграм-канал» победу одержал Олег Капранов («Российская газета»).

Победителем в номинации «Лучшая публикация для массового читателя» стал Артур Галеев («Lenta.ru»). Лучшим материалом в сфере кибербезопасности жюри признало работу заместителя губернатора Тюменской области, директора регионального Департамента информатизации и председателя Общественного совета проекта «Цифровая Россия» Станислава Логинова (Правительство Тюменской области). Звание «Лучший региональный ИТ-журналист» получил Игорь Викулов (Радио Sputnik, Санкт-Петербург).

Также в рамках конкурса впервые была присуждена награда в категории «Лучший блогер-популяризатор технологий», в ней победил Алексей Забелин (ТАСС).

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федерального координатора проекта «Цифровая Россия» Антона Немкина, конкурс стал значимой площадкой для укрепления качества освещения цифровой повестки в российских медиа. Он отметил рост профессионального уровня участников и их вклад в формирование ответственного отношения общества к цифровой среде.

Церемония награждения победителей состоится 10 декабря.