Журналисты «Газеты.Ru» и «Lentы.ru» стали лауреатами конкурса цифровой журналистики

На конкурс «Цифровая журналистика 2025» поступило свыше 2,3 тыс. заявок
Партийный проект «Единой России» «Цифровая Россия» объявил победителей ежегодного всероссийского конкурса «Цифровая журналистика 2025», который проводится среди журналистов, освещающих темы информационных технологий. В этом году на участие подали более 2,3 тыс. заявок из всех регионов страны, сообщили в политической силе.

Уточняется, что конкурс проводится с 2023 года и направлен на повышение осведомленности граждан о цифровой трансформации и информационной безопасности. За три года в нем приняли участие свыше 7,5 тыс. журналистов федеральных и региональных СМИ.

В 2025 году работы претендентов оценивались в 11 номинациях. Лауреатом «Лучшего ИТ-новостника года» стала Арина Новикова (РИА Новости). Победителем в категории «Лучшая серия публикаций на ИТ-темы» стал Роман Кильдюшкин («Газета.Ru»). Лучшим автором ИТ-подкаста признан Андрей Матюхин (Радио «Культура», ВГТРК).

В номинации «Лучший аналитический ИТ-материал» победила Елена Собкова («Известия»). Лучшем ИТ-интервью жюри признало работу Ольги Федоровой («Московский Комсомолец»). В категории «Лучший ИТ-телеграм-канал» победу одержал Олег Капранов («Российская газета»).

Победителем в номинации «Лучшая публикация для массового читателя» стал Артур Галеев («Lenta.ru»). Лучшим материалом в сфере кибербезопасности жюри признало работу заместителя губернатора Тюменской области, директора регионального Департамента информатизации и председателя Общественного совета проекта «Цифровая Россия» Станислава Логинова (Правительство Тюменской области). Звание «Лучший региональный ИТ-журналист» получил Игорь Викулов (Радио Sputnik, Санкт-Петербург).

Также в рамках конкурса впервые была присуждена награда в категории «Лучший блогер-популяризатор технологий», в ней победил Алексей Забелин (ТАСС).

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федерального координатора проекта «Цифровая Россия» Антона Немкина, конкурс стал значимой площадкой для укрепления качества освещения цифровой повестки в российских медиа. Он отметил рост профессионального уровня участников и их вклад в формирование ответственного отношения общества к цифровой среде.

Церемония награждения победителей состоится 10 декабря.

