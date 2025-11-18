На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Платформа «Город идей» помогла организовать в столице сотни культурных мероприятий

В Москве реализованы через «Город идей» свыше 400 культурных инициатив москвичей
Благодаря предложениям, направленным на платформу «Город идей», в столице организовали различные мастер-классы, экскурсии, языковые курсы, кинопросмотры, познавательные лекции и другие мероприятия. По данным проекта, за пять лет москвичи предложили свыше 3,4 тыс. инициатив, более 440 из которых реализованы в сфере культуры.

Предложения горожан, как сообщается, охватывают широкий спектр направлений. Значительная часть мероприятий в 2024 году прошла в городских парках.

В частности, в саду «Эрмитаж» зимой в рамках фестиваля WinterFest организовали мастер-классы по созданию новогодних сувениров, росписи елочных шаров и скетчингу, а летом — бесплатные уроки испанского языка.

В усадьбе Воронцово к Дню Победы провели занятие по изготовлению моделей самолетов. Лианозовский парк в августе стал площадкой фестиваля «Дни Ямала в Москве», его участники освоили резьбу по кости и изготовление национальной куклы «Акань».

В центре внимания горожан также экопросвещение. В январе посетители парка «Кузьминки» участвовали в занятиях, посвященных флоре и фауне, а летом в центре «Садик-огородик» проходили экскурсии о правилах выращивания овощей, зелени и фруктов.

Ряд инициатив москвичей также организован в культурных учреждениях столицы. В библиотеке № 115 в районе Кузьминки прошел мастер-класс «Веселый ежик», на котором детям рассказали о бережном отношении к природе. В усадьбе Кусково ко Дню студента организовали лекцию об истории российского студенчества.

В усадьбе Алтуфьево в августе прошли кинопоказы под открытым небом, мобильный кинотрак Московской международной недели кино представил фильмы «Огонь», «Пальма» и «Пальма-2».

Отмечается, что платформа «Город идей» позволяет москвичам предлагать собственные инициативы в разделе «Предложить идею». Власти столицы особо подчеркнули, что участие горожан способствует формированию в столице комфортной и насыщенной культурной среды.

