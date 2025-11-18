Россиянка заперла в квартире инспектора ПНД и поплатилась

Жительница Новокузнецка не выпускала из квартиры инспектора ПНД и получила штраф

В Новокузнецке суд оштрафовал местную жительницу, которая не повиновалась сотруднице полиции и отказывалась выпускать ее из квартиры. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Согласно материалам дела, женщина закрыла дверь на ключ изнутри квартиры и отказывалась выпускать из помещения инспектора по делам несовершеннолетних. В ходе заседания новокузнечнка пояснила, что «не открывала дверь, так как опасалась, что ее супруг может забрать ребенка». Также женщина отметила, что на улице было холодно, а ребенок был не одет.

Суд признал новокузнечанку виновной по административной статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» и назначил ей штраф в размере двух тысяч рублей.

