В Северной Корее пару, сдававшую в аренду велосипеды, приговорили к высшей мере наказания, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, пара управляла зарегистрированным предприятием в округе Садонг, Пхеньян. Супруги продавали и ремонтировали электровелосипеды, мотоциклы и запчасти, а также сдавали технику в аренду. Несмотря на официальную регистрацию, бизнес, по данным источников, приносил значительную неучтенную прибыль, что вызвало как интерес властей, так и недовольство части населения, жаловавшегося на высокие цены и «высокомерное поведение» владельцев.

Власти обвинили предпринимателей в нарушении закона, перемещении иностранной валюты через внешнюю организацию и распространении антигосударственных сообщений. После ареста их подвергли совместным допросам, после чего огласили приговор. Еще около 20 человек из окружения супругов получили наказания в виде ссылки или направления на «перевоспитание».

Приговор был приведен на открытой площадке, где, по данным источников, собрались более 200 человек. Присутствие было обязательным для рыночных управляющих, продавцов и других представителей малого бизнеса. Многим родителям пришлось приводить с собой маленьких детей из-за отсутствия возможности оставить их дома. К толпе также присоединились проходившие мимо школьники.

