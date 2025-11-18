На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Центр безопасности мессенджера МАХ помог предотвратить обман 30 человек

В октябре Центр безопасности MAX заблокировал 132 тыс. подозрительных аккаунтов
Shutterstock

Благодаря совместной работе экспертов Центра безопасности МАХ и МВД России в октябре текущего года был задержан администратор сообщества, который сдавал учетные записи мессенджера в аренду аферистам, свыше 30 человек выведены из-под влияния мошенников до хищения денежных средств, сообщила пресс-служба мессенджера.

В целом, за октябрь, как сообщили в компании, центр безопасности MAX заблокировал 132 тыс. подозрительных аккаунтов, выявил и удалил более 100 тыс. вредоносных файлов.

Также в октябре через кнопку «Пожаловаться» пользователи направили в центр 88 тыс. обращений. Среднее время рассмотрения пользовательского запроса, как отмечается, составило менее трех минут.

