В шести городах России пройдет зимний фестиваль Winter Fest

Ледовые площадки Winter Fest объединят спорт, искусство и семейный досуг
Пресс-служба Winter Fest

С 1 декабря по 1 марта в шести городах России состоится третий всероссийский зимний фестиваль на льду Winter Fest, организованный продюсерским центром Ильи Авербуха. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что фестиваль призван объединить жителей городов для активного зимнего отдыха. Он будет проходить на городских катках, которые будут работать ежедневно по сеансам. Помимо катания на коньках, участников ждет насыщенная программа мероприятий, регистрация на которые откроется в ближайшее время.

«Мы привыкли, что зимой люди меньше выходят из дома, реже видятся с друзьями, отказываются от прогулок. В новом сезоне в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Перми, Тюмени и Волгограде добавляются поводы проводить зиму активно. Мы расширяем само понятие катков — на них можно не только кататься на коньках, но и послушать музыку, сходить на лекцию, сделать зарядку, научиться чему-то новому. Поводов не сидеть дома становится больше», — отметил организатор фестиваля Winter Fest Илья Авербух.

По его словам, в каждом городе пройдут мастер-классы по фигурному катанию, тренировки, розыгрыши призов и фотосессии. Кульминацией станет ледовое шоу с участием Ильи Авербуха и чемпионов Олимпийских игр и мира по фигурному катанию.

«Это отличный шанс попробовать новый для себя вид спорта или улучшить навыки. Поэтому одевайтесь потеплее, вставайте на коньки, всех ждем на Winter Fest», — подчеркнул он.

По мнению организаторов, Winter Fest объединит городскую культуру, искусство и зимний досуг для всей семьи, предоставляя возможность разнообразить зимние будни и провести время активно.

