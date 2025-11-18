На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне стали покупать «половинки» елок

Подъем: продавцы рассказали, как делают половинки елок, вызвавшие ажиотаж в сети
Depositphotos

В России набирают популярность «половинки» искусственных елок. Производство таких моделей — изначально половинчатое, это не распил целого дерева, пишет издание «Подъем», ссылаясь на продавцов.

«Их выбирают в основном покупатели с ограниченным пространством — владельцы небольших квартир, офисов или тех помещений, где важно сохранить свободное место. Для таких случаев это действительно удобное решение: елка выглядит как полноценная спереди, занимает меньше площади и не мешает проходу, — сказали в магазине «Волшебные елки».

По информации представителей рынка, на фабрике сразу проектируют каркас, количество веток и конструкцию под пристенный или угловой формат, чтобы дерево выглядело симметрично.

Продавцы отметили, «половинчатые» модели, как правило, чуть дешевле полноразмерных, так как на них нужно меньше материалов — веток и металла. По данным издания, «половинки» стоят 7-15 тысяч рублей. Однако можно найти варианты и за 3 тысячи рублей, и за 35 тысяч.

Ранее Семенович предложила закон, запрещающий вырубку елок.

