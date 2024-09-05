Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать арестовали за то, что она бросила одного дома 3-летнего сына, пока делала операцию

IE: американку арестовали после того, как она оставила сына дома и ушла на операцию

close
Shutterstock/FOTODOM

Женщину из США арестовали после того, как она оставила трехлетнего ребенка одного дома и ушла на пластическую операцию, пишет Inside Edition.

Джессику Рентери из Флориды обвинили в пренебрежении родительскими правами. По данным следствия, 25-летняя мать оставила своего трехлетнего ребенка одного дома, чтобы сходить в клинику на пластическую операцию. Соседи увидели, как мальчик спит на пороге квартиры, и вызвали полицию.

Изучив камеры видеонаблюдения, офицеры установили, что женщина Джессика ушла из дома около 10 часов утра и не закрыла входную дверь. Ребенок американки вышел в подъезд и бродил по дому и двору в течение всего дня.

Рентери была арестована прямо в больнице в нескольких километрах от дома. Если суд признает ее виновной, ей грозит до пяти лет тюремного заключения. Сама она заявила о своей невиновности.

Ранее в Китае родители воссоединились с ребенком после 37 лет поисков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами