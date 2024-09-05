Мать арестовали за то, что она бросила одного дома 3-летнего сына, пока делала операцию

Женщину из США арестовали после того, как она оставила трехлетнего ребенка одного дома и ушла на пластическую операцию, пишет Inside Edition.

Джессику Рентери из Флориды обвинили в пренебрежении родительскими правами. По данным следствия, 25-летняя мать оставила своего трехлетнего ребенка одного дома, чтобы сходить в клинику на пластическую операцию. Соседи увидели, как мальчик спит на пороге квартиры, и вызвали полицию.

Изучив камеры видеонаблюдения, офицеры установили, что женщина Джессика ушла из дома около 10 часов утра и не закрыла входную дверь. Ребенок американки вышел в подъезд и бродил по дому и двору в течение всего дня.

Рентери была арестована прямо в больнице в нескольких километрах от дома. Если суд признает ее виновной, ей грозит до пяти лет тюремного заключения. Сама она заявила о своей невиновности.

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