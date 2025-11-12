Россиянам пообещали снижение цен на аренду квартир

Цены на аренду квартир в Москве и Санкт-Петербурге повысятся всего на 1% в декабре по сравнению с ноябрем, а в остальных регионах России — снизятся на 1%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Цены на аренду квартир (однушки, двушки и трешки) в декабре 2025 года, скорее всего, будут находиться в состоянии стагнации или небольшого сезонного снижения после пикового роста в августе-сентябре.

«На рынке аренды действует сильная сезонность, и декабрь — это, как правило, период низкой активности. По отношению к октябрю и ноябрю, изменение арендных ставок, вероятно, будет находиться в диапазоне от -1% до +1%. В крупных городах (Москва, Санкт-Петербург), где спрос более устойчив, ставки могут незначительно вырасти (до 1%) или стабилизироваться. В региональных центрах, после завершения учебного года и миграционных потоков, возможно небольшое снижение (до -1%)», — отметил Трепольский.

Он объяснил такую динамику стомости аренды смещением спроса на жилье из-за высоких ипотечных ставок. Высокая ключевая ставка (16,5%) и ужесточение условий по льготным ипотечным программам привели к тому, что значительная часть потенциальных покупателей вынуждена откладывать покупку и выходить на рынок аренды, уточнил эксперт. По его словам, этот фактор вызвал значительный рост арендных ставок на протяжении 2025 года (годовой рост может составить 15-25%).

