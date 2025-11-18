В США выставили на торги 100-килограммовый унитаз из 18-каратного золота

Аукционный дом Sotheby's планирует выставить на торги уникальный унитаз из 18-каратного золота весом более 100 килограммов. Фотографии изделия опубликованы на официальном сайте организаторов.

Предмет сантехники назвали «Америка», его создал итальянский художник Маурицио Каттелан — автор другой знаменитой инсталляции с бананом, приклеенным скотчем к стене, которую продали в 2024 году на торгах того же аукционного дома за $6,2 млн.

Золотой унитаз полностью функционирует, а его окончательная стоимость и стартовая ставка будут определены по цене золота на 17:00 по восточному времени (01:00 мск 19 ноября), предварительно оценка составляет около $10 млн. Начало торгов запланировано на 19:00 по восточному времени (03:00 мск 19 ноября).

Всего существует два таких унитаза. Один из них был похищен в сентябре 2019 года из дворца, где родился Уинстон Черчилль. Изделие входило в состав художественной экспозиции и оставалось полностью рабочим. Сам Каттелан отмечал, что вне зависимости от стоимости съеденного блюда, результат одинаков для всех.

Как уточняет New York Times, текущим владельцем выставленного на аукцион унитаза является американский миллиардер Стивен Коэн.

