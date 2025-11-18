На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США выставили на торги 100-килограммовый унитаз из 18-каратного золота

Sotheby's объявил о продаже золотого унитаза весом более 100 кг
true
true
true
close
Sotheby's

Аукционный дом Sotheby's планирует выставить на торги уникальный унитаз из 18-каратного золота весом более 100 килограммов. Фотографии изделия опубликованы на официальном сайте организаторов.

Предмет сантехники назвали «Америка», его создал итальянский художник Маурицио Каттелан — автор другой знаменитой инсталляции с бананом, приклеенным скотчем к стене, которую продали в 2024 году на торгах того же аукционного дома за $6,2 млн.

Золотой унитаз полностью функционирует, а его окончательная стоимость и стартовая ставка будут определены по цене золота на 17:00 по восточному времени (01:00 мск 19 ноября), предварительно оценка составляет около $10 млн. Начало торгов запланировано на 19:00 по восточному времени (03:00 мск 19 ноября).

Всего существует два таких унитаза. Один из них был похищен в сентябре 2019 года из дворца, где родился Уинстон Черчилль. Изделие входило в состав художественной экспозиции и оставалось полностью рабочим. Сам Каттелан отмечал, что вне зависимости от стоимости съеденного блюда, результат одинаков для всех.

Как уточняет New York Times, текущим владельцем выставленного на аукцион унитаза является американский миллиардер Стивен Коэн.

Ранее потерянную Наполеоном при Ватерлоо брошь продали в 14 раз дороже оценочной стоимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами