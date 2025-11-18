На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянкам рассказали, как определиться с выбором свадебного платья

Стилист Родионова: свадебные платья в цвете шампань находятся в тренде
true
true
true
close
Shutterstock

При выборе свадебного платья невестам важно ориентироваться на внутренние ощущения, начать стоит с выбора направления — классика или модерн. Об этом Pravda.Ru рассказала свадебный стилист Анжелика Родионова.

«Как только вы определитесь со стилем, половина пути позади. Останется лишь найти форму, которая подчеркивает вашу индивидуальность», — отметила эксперт.

Вместо белоснежных платьев в тренде находятся варианты оттенка шампань, пудры и айвори. Кроме того, есть мода на цветное подвенечное платье, а также на модели с контрастными вставками — черные пояса, вышивка, кружево. Любительницам комфорта подойдут фасоны в духе греческих богинь — легкие драпировки, струящиеся складки и естественное движение ткани.

Профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон до этого заявил «Газете.Ru», что стандартизированного расчета о том, как накопить деньги на празднование свадьбы, быть не может – все зависит от желания молодоженов. Чтобы устроить «глобальную свадьбу», стоит ориентироваться на зарплаты пары.

Ранее россиянам рассказали, сколько денег принято дарить на свадьбу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами