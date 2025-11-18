Россиянкам рассказали, как определиться с выбором свадебного платья

При выборе свадебного платья невестам важно ориентироваться на внутренние ощущения, начать стоит с выбора направления — классика или модерн. Об этом Pravda.Ru рассказала свадебный стилист Анжелика Родионова.

«Как только вы определитесь со стилем, половина пути позади. Останется лишь найти форму, которая подчеркивает вашу индивидуальность», — отметила эксперт.

Вместо белоснежных платьев в тренде находятся варианты оттенка шампань, пудры и айвори. Кроме того, есть мода на цветное подвенечное платье, а также на модели с контрастными вставками — черные пояса, вышивка, кружево. Любительницам комфорта подойдут фасоны в духе греческих богинь — легкие драпировки, струящиеся складки и естественное движение ткани.

Профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон до этого заявил «Газете.Ru», что стандартизированного расчета о том, как накопить деньги на празднование свадьбы, быть не может – все зависит от желания молодоженов. Чтобы устроить «глобальную свадьбу», стоит ориентироваться на зарплаты пары.

