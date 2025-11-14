На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Приморье гималайский медведь, забравшийся на дерево, попал на видео

В Приморье рабочие сняли на видео медведя, который два дня наблюдал за ними
true
true
true

В Приморском крае гималайский медведь забрался на дерево и наблюдает за людьми. Кадры с лесным зверем опубликовал Telegram-канал «112».

Запись сделали рабочие Шкотовского дробильно-сортировочного комплекса, расположенного в деревне Царевка. Судя по кадрам, незваный гость расположился на «наблюдательном пункте» всего в нескольких десятках метрах от людей. Рабочие рассказали, что зверь сидит на дереве уже два дня и наблюдает за погрузочными процессами. По словам сотрудников предприятия, их руководство пытается вызвать Охотнадзор, но пока никто из его специалистов не приехал.

До этого в Японии медведь выбежал на взлетную полосу и парализовал работу аэропорта. Инцидент произошел 12 ноября в Ханамаке префектуры Иватэ. Дикий зверь проник на закрытую территорию и бегал по взлетно-посадочной полосе.

Ранее в Японии медведь обосновался в гостинице, прогнав хозяев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами