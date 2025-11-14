В Приморье гималайский медведь, забравшийся на дерево, попал на видео

В Приморском крае гималайский медведь забрался на дерево и наблюдает за людьми. Кадры с лесным зверем опубликовал Telegram-канал «112».
Запись сделали рабочие Шкотовского дробильно-сортировочного комплекса, расположенного в деревне Царевка. Судя по кадрам, незваный гость расположился на «наблюдательном пункте» всего в нескольких десятках метрах от людей. Рабочие рассказали, что зверь сидит на дереве уже два дня и наблюдает за погрузочными процессами. По словам сотрудников предприятия, их руководство пытается вызвать Охотнадзор, но пока никто из его специалистов не приехал.
До этого в Японии медведь выбежал на взлетную полосу и парализовал работу аэропорта. Инцидент произошел 12 ноября в Ханамаке префектуры Иватэ. Дикий зверь проник на закрытую территорию и бегал по взлетно-посадочной полосе.
Ранее в Японии медведь обосновался в гостинице, прогнав хозяев.