В Приморье гималайский медведь, забравшийся на дерево, попал на видео

В Приморье рабочие сняли на видео медведя, который два дня наблюдал за ними

В Приморском крае гималайский медведь забрался на дерево и наблюдает за людьми. Кадры с лесным зверем опубликовал Telegram-канал «112».

Запись сделали рабочие Шкотовского дробильно-сортировочного комплекса, расположенного в деревне Царевка. Судя по кадрам, незваный гость расположился на «наблюдательном пункте» всего в нескольких десятках метрах от людей. Рабочие рассказали, что зверь сидит на дереве уже два дня и наблюдает за погрузочными процессами. По словам сотрудников предприятия, их руководство пытается вызвать Охотнадзор, но пока никто из его специалистов не приехал.

До этого в Японии медведь выбежал на взлетную полосу и парализовал работу аэропорта. Инцидент произошел 12 ноября в Ханамаке префектуры Иватэ. Дикий зверь проник на закрытую территорию и бегал по взлетно-посадочной полосе.

Ранее в Японии медведь обосновался в гостинице, прогнав хозяев.