В Таиланде водитель мототакси ограбил 18-летнюю туристку и скрылся с ее кошельком

Гражданка Казахстана стала жертвой ограбления на Пхукете после поездки на такси
Tanya Keisha/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде водитель мототакси ограбил туристку из Казахстана, сообщает Khao Phuket.

Инцидент произошел на Пхукете в ночь на 14 ноября. 18-летняя гражданка Казахстана София П. заказала мототакси через приложение, чтобы доехать из Патонга до ее отеля, который находится примерно в 11 км.

По прибытии туристка собиралась заплатить за поездку, но водитель выхватил у нее кошелек, в котором лежали 1100 бат (примерно 2800 рублей), и скрылся. Жертва сообщила о случившемся персоналу отеля, который затем уведомил полицию.

Правоохранители установили, что заказ принял мужчина по имени Биа. Однако пока не подтверждено, был ли за рулем именно он. Грабителя разыскивают.

Ранее курганский таксист похитил у молодоженов свадебный подарок.

