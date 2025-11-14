В Таиланде водитель мототакси ограбил 18-летнюю туристку и скрылся с ее кошельком

В Таиланде водитель мототакси ограбил туристку из Казахстана, сообщает Khao Phuket.

Инцидент произошел на Пхукете в ночь на 14 ноября. 18-летняя гражданка Казахстана София П. заказала мототакси через приложение, чтобы доехать из Патонга до ее отеля, который находится примерно в 11 км.

По прибытии туристка собиралась заплатить за поездку, но водитель выхватил у нее кошелек, в котором лежали 1100 бат (примерно 2800 рублей), и скрылся. Жертва сообщила о случившемся персоналу отеля, который затем уведомил полицию.

Правоохранители установили, что заказ принял мужчина по имени Биа. Однако пока не подтверждено, был ли за рулем именно он. Грабителя разыскивают.

