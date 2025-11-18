На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили, чем грозит кормление белок с рук

Специалист Чижова: кормление белок с рук грозит инфекционными заболеваниями
true
true
true
close
nojafoto/Shutterstock/FOTODOM

Белок и других диких животных не стоит подкармливать с рук, потому что это грозит заражением инфекционными заболеваниями. Об этом »Москве 24» рассказала руководитель экоцентра «Лосиный остров» департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Елена Чижова.

Она напомнила, что белки также больно кусаются. По ее словам, пищу для них можно положить в кормушки. Однако эксперт напомнила, что им нельзя есть жареные и соленые семечки подсолнечника, а также миндаль и арахис. Лучше отдать предпочтение сухофруктам, сушеным яблокам и ягодам, фундуку, кедровым орехам в скорлупе.

«Рекомендуется подкармливать только тем, что животное ест в дикой природе в соответствующий сезон года. Если это зима, то люди должны заранее позаботиться о заготовке соответствующей подкормки», – добавил начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.

Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в разговоре с «Газетой.Ru» призвал россиян подкармливать бездомных животных зимой. После выпадения первого снега в Москве и Санкт-Петербурге активист напомнил автомобилистам, что бездомные животные иногда прячутся под капотом из-за тепла.

Ранее было названо животное, практически полностью состоящее из мозга.

