Россиянам рассказали, как помочь бездомным животным зимой

Активист Иванов: зимой под капотом авто могут прятаться бездомные животные
true
true
true
close
Julian Stratenschulte/Global Look Press

Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в разговоре с «Газетой.Ru» призвал россиян подкармливать бездомных животных зимой. После выпадения первого снега в Москве и Санкт-Петербурге активист напомнил автомобилистам, что бездомные животные иногда прячутся под капотом из-за тепла.

«Для бездомных животных наступает время тяжелых испытаний, и мы не можем оставаться в стороне от их беды. Проявить заботу может каждый, и это не требует огромных усилий. Если вы видите на улице животное, не проходите мимо. Самое простое — это организовать подкормку. Можно поставить миску с едой и водой в подъезде или во дворе, в месте, защищенном от ветра. Помните, что вода в морозы замерзает, поэтому ее нужно менять регулярно. Для пропитания подойдет каша, нежирный суп, специальный корм. Эта маленькая доброта может спасти жизнь», — заявил он.

Иванов призвал россиян, которые живут в частных домах, в непогоду позволять бездомным животным укрываться в пристройках.

«Особенно важно помочь животным найти укрытие. Если вы живете в частном доме, разрешите собаке или кошке переждать непогоду в вашем сарае, под навесом. В городских условиях можно соорудить простую будку из старой коробки, утеплив ее пенопластом или плотной тканью. Главное, чтобы такое временное жилище было сухим и защищенным от сквозняка. Такая забота – это наш человеческий долг и проявление милосердия. Очень прошу водителей быть внимательнее. В холода животные часто ищут тепло под капотами припаркованных автомобилей. Перед тем как завести мотор, обязательно постучите по капоту, чтобы разбудить и спугнуть возможного спящего питомца», — сказал активист.

По словам общественника Иванова, россияне могут не просто накормить бездомное животное, но и помочь ему найти жилье.

«Если у вас есть возможность и желание сделать больше, подарите животному шанс обрести дом. Возможно, вы сможете взять его к себе на время или помочь с передержкой. Если такой возможности нет, не оставляйте его без поддержки, сообщите о нем волонтерам или в приют. Не будьте равнодушными», — заявил он.

Ранее в Госдуме осудили водителей, не сменивших летнюю резину.

