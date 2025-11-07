В России создали роботов для автоматизированного сбора ягод

Сезонный спрос на ягоды ежегодно вызывает всплеск цен и дефицит рабочей силы. Причина в хрупкости ягод и сложности их обнаружения — спелые плоды часто скрыты под листвой. Решение проблемы предложили ученые Пермского Политеха, разработавшие систему автоматизированного сбора ягод с помощью группы мобильных роботов, способных работать на больших сельскохозяйственных территориях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Создание универсального устройства, которое одновременно ищет, собирает и перевозит ягоды, — технически сложная и экономически невыгодная задача. Такие машины выходят слишком тяжелыми и неэффективными. Мы предлагаем распределить функции между разными типами роботов: разведчики находят ягоды и строят карту местности, манипуляторы аккуратно собирают урожай, а транспортировщики доставляют его к пунктам приема. Это позволяет выполнять все операции параллельно и значительно повысить производительность системы», — рассказал Антон Посягин, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Для типичного ягодного поля площадью 1–5 гектаров, по расчётам исследователей, достаточно 5–6 разведчиков, 2–3 сборщиков и 1–2 транспортировщиков. Такой состав обеспечивает полное покрытие территории, непрерывность работы и возможность адаптации под сезонную нагрузку.

Ключевым элементом системы стала централизованная платформа управления. Роботы связаны с главным компьютером через радиоканал, который координирует их действия, распределяет участки и контролирует выполнение заданий. Это исключает дублирование маршрутов и обеспечивает устойчивую работу даже при выходе из строя одного из устройств.

«Мы реализовали принцип обмена данными, похожий на работу рации: управляющий компьютер последовательно связывается с каждым агентом, получает короткие отчеты и мгновенно выдает команды. Такая схема обеспечивает стабильную связь даже при работе группы из нескольких роботов», — пояснил Посягин.

В ходе испытаний исследователи собрали экспериментальную установку из трех тестовых образцов, отработали сценарии отказа устройств и оптимизацию маршрутов. Система показала более высокую эффективность по сравнению с децентрализованными аналогами.

Сейчас команда уже создала первый прототип разведчика — компактного гусеничного робота длиной около 40 см. Он оснащен инфракрасными датчиками для обхода препятствий и магнитными энкодерами для точного измерения пройденного пути. В ближайших планах — установка системы компьютерного зрения для распознавания спелых ягод и разработка манипуляторов с мягкими захватами.

