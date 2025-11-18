Пьяные подростки толпой избили полицейских в российском регионе

В Коми толпа пьяных подростков избила полицейских, приехавших их успокоить. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел в торговом центре — туда для пресечения дебоша вызвали сотрудников правоохранительных органов. Силовикам удалось успокоить нарушителей, но вскоре подростки вернулись и потребовали от работников удалить записи с камер видеонаблюдения.

После повторного вызова стражей порядка между ними и подростками произошла перепалка. Один из подростков напал на полицейского, после чего к избиению подключились его друзья.

В результате в отношении 17-летнего инициатора нападения возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее в Воркуте на видео попало избиение полицейского толпой подростков.