Каждый пятый россиянин назвал секс лучшим способом улучшить сон

Большинство россиян считают, что хороший сон начинается с тишины и выключенного телефона — это отметили 77% опрошенных, а 62% подчеркнули значимость удобного матраса и подушки. При этом почти половина (47%) ценит прохладу в комнате. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами ORMATEK. С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Различаются и условия, в которых россияне привыкли спать. Треть опрошенных (38%) засыпают под расслабляющие видео или музыку, чуть меньше (31%) не могут уснуть без задернутых штор Black Out. Еще 62% участников даже в жару не могут заснуть без одеяла, а 28% чувствуют себя комфортнее рядом со второй половинкой. Каждый десятый засыпает в обнимку с любимой игрушкой, 7% — с домашним питомцем, а 15% предпочитают спать в одиночестве.

Чтобы обеспечить себе крепкий сон, люди стремятся создать расслабляющую атмосферу. Так, 42% опрошенных принимают ванну. Вечерняя прогулка на свежем воздухе помогает заснуть 37% участникам опроса. Лишь каждый пятый (18%) назвал секс лучшим способом расслабиться и настроиться на отдых.

«Чтобы сон был крепким, очень важно снять с тела напряжение. Правильно подобранный матрас и подушка позволяют мышцам расслабиться, не пережимают сосуды, что способствует быстрому засыпанию и качественному, непрерывному отдыху», — пояснила старший категорийный менеджер по матрасам ORMATEK Светлана Котина.

Опрос также выявил, о чем россияне мечтают перед сном. Оказалось, что чаще всего это здоровье семьи — так ответили 57% участников. Путешествия и отдых занимают мысли 38% респондентов, о карьерном и финансовом росте мечтают 35%. Каждый шестой (17%) настолько устал, что засыпает сразу, как только голова касается подушки.

Еще одним важным фактором, способствующим качественному ночному отдыху, является комфортная одежда для сна — так считают 38% участников опроса. Половина россиян спят в пижаме или пеньюаре, 43% — в нижнем белье, 12% — в обычной домашней одежде. При этом 13% предпочитают спать и вовсе без одежды.

