Подарки «на бегу» и сюрпризы без повода становятся нормой для россиян

Подарки «на бегу» и сюрпризы без повода становятся нормой: 64% россиян выбирают подарок за 1–2 дня до события, а половина делают подарки просто так. Это показало исследование SOKOLOV, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Оказалось, что традиционные представления о «заранее продуманных» подарках далеки от реальности. Каждый третий выбирает подарок в последние 48 часов перед датой (39%), а 64% признались, что регулярно или время от времени покупают подарок в последний момент. Еще 22% делают это постоянно.

Главная причина — нехватка времени: 38% респондентов просто не успевают заранее продумать вариант, а 26% — забывают о дате. Сложность выбора также играет роль: 16% откладывают покупку, потому что боятся ошибиться.

При этом россияне регулярно балуют близких даже без повода. 36% дарят спонтанные подарки несколько раз в год, а четверть — раз в несколько месяцев. Больше всего незапланированных подарков получают партнеры (36%) и родители (29%). Среди популярных категорий — цветы (30%), сладости (24%), подарочные сертификаты (24%) и аксессуары (20%).

Интересно, что когда подарок нужен срочно, выбор почти не меняется: люди также чаще всего берут букет (25%), сладкий вариант (19%) или сертификат (17%). Украшения стабильно входят в топ подарков, которые покупают в последний момент — их выбирают 6% опрошенных.

Средний бюджет подарка, купленного в последний момент, — 1000–3000 рублей (31%). Еще 23% тратят от 3000 до 5000 рублей, а 14% — до 10 000 рублей.

Несмотря на спешку, отношение к таким подаркам преимущественно позитивное. 70% россиян заявили, что для них важнее сам факт внимания, чем время, потраченное на подготовку. Лишь 5% признались, что им было бы неприятно получить подарок, выбранный в последний момент, а 6% считают такой вариант неуместным только для действительно важных дат.

Главные критерии выбора подарка для россиян — практичность и польза (34%), эмоции (32%) и персональный подход (22%). Статус и стоимость презента важны только для 12% респондентов.

Россияне дарят подарки чаще всего по поводу дней рождения (44%), календарных праздников (40%) и значимых личных дат (33%). При этом каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина признают, что чаще всего дарят подарки партнеру. Именно в романтических отношениях спонтанные подарки встречаются чаще всего.

Ранее выяснилось, что почти половина россиян передаривают подарки.